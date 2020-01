Calciomercato Milan, tre spagnole sulle tracce di Suso

Calciomercato Milan, tre società spagnole sulle tracce di Suso: l’esterno rossonero disposto a valutare la cessione

Sirene dalla Spagna per Suso, ai margini del progetto Milan come mai prima d’ora. L’esterno offensivo dei rossoneri, infatti, è ricercato – secondo Il Corriere dello Sport – da Siviglia, Getafe e Valencia.

Il Milan è ben disposto nei confronti della cessione, ma chiede l’inserimento dell’obbligo di riscatto per far partire lo spagnolo. Che a Milano si conferma in crisi prolungata e sempre più contestato dai tifosi.