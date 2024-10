Calciomercato Milan, triplo regalo per Fonseca a gennaio

Il calciomercato Milan si prospetta molto attivo anche nella sessione invernale: ecco i profili individuati dalla società

«La rivoluzione di gennaio»: con questo titolo La Gazzetta dello Sport racconta di come il calciomercato Milan si prospetta di fuoco e fiamme già dalla finestra invernale ovvero tra due mesi e mezzo.

Il primo nome è quello di Morten Frendrup del Genoa. Il centrocampista danese dei rossoblu gioca in Liguria da gennaio 2022 ed è stato acquistato per meno di 4 milioni di Brondby. Una plusvalenza sicura per il Grifone che però l’ha blindato fino al 2028.

A proposito di Danimarca, ecco Patrick Dorgu nella lista dei desideri per il ruolo di vice Theo Hernandez, posizione attualmente ricoperta da Terracciano che però non sembra aver convinto.

Altro profilo molto gradito dalla società milanese è Domenico Berardi. La stella nonché leggenda del Sassuolo è rimasto fuori per diversi mesi, ma è tornato col botto il 5 ottobre contro il Cittadella nella vittoria per 6-1 con tanto di assist.

Come illustra il quotidiano sportivo, l’arrivo di Berardi permetterebbe a Fonseca di cambiare le carte in tavola per l’attacco con Domenico che giocherebbe sulla destra, Leao sul lato opposto, Pulisic trequaritsa centrale e davanti Morata.

Se non dovesse arrivare Berardi il sostituto naturale sul mercato è Skov Olsen, ex Bologna e attuale giocatore del Brugge. Piace sempre Noa Lang, olandese del PSV inseguito dal Milan da diverse sessioni di mercato. A centrocampo invece prende piede Sarr del Crystal Palace.