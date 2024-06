Calciomercato Monza, SUGGESTIONE Candreva: svelato il PIANO di Galliani per battere la CONCORRENZA

Le ultime sul futuro di Antonio Candreva, esterno di proprietà della Salernitana e nel mirino del Monza. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Monza sarebbe vicino al colpo Antonio Candreva. Il calciatore non rimarrà infatti alla Salernitana dopo la retrocessione.

Per questo il club brianzolo cerca un accordo per liberarlo prima del 30 giugno per evitare la concorrenza di squadre come Como e Fiorentina. Il costo dell’operazione sarebbe di circa 400 mila euro da versare entro il 30 giugno.