Calciomercato Monza, la RISPOSTA di Andrea Consigli dopo la PROPOSTA dei biancorossi

Calciomercato Monza, per la porta si pensa ad Andrea Consigli. Ecco la RISPOSTA dell’estremo difensore del Sassuolo

I lavori in casa Monza per quanto riguarda la porta non sono ancora finiti: dopo Navas si pensa anche al portiere del Sassuolo Andrea Consigli (non esente da altre offerte di Serie A nonostante la retrocessione neroverde).

Nonostante ciò, a Sky Sport Carnevali ha esplicitamente dichiarato che il ragazzo ci deve pensare prima di decidere se accettare la proposta del Monza oppure aspettare un’altra offerta di mercato.