Calciomercato Monza, fatta per Djuric dal Verona: pronte le visite

Il Monza ha chiuso l’operazione di mercato per l’arrivo di Milan Djuric dall’Hellas Verona. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Monza avrebbe appena chiuso l’operazione per l’arrivo di Milan Djuric dall’Hellas Verona. L’attaccante effettuerà le visite mediche già nella giornata di domani, giovedì 25 gennaio.

Per il Verona si tratta dell’ennesima cessione in questa sessione di calciomercato di gennaio dopo quelle di Terracciano, Hien, Doig, Faraoni e Ngonge. Vedremo se adesso ci saranno anche operazioni in entrata.