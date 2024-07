Calciomercato Monza, Gollini il piano B se non arriva Szczesny

Calciomercato Monza, la decisione sul portiere: Szczesny è una pista molto complicata, il piano B è Gollini dell’Atalanta

Il Monza si muove sul calciomercato per trovare un portiere con cui sostituire Di Gregorio, approdato alla Juve. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, alla suggestione Szczesny ora si affianca anche il nome di Gollini, più facile da raggiungere. Ecco l’estratto de la Gazzetta.

«Se non dovesse andare in porto l’affare Szczesny, la prima scelta per sostituire Di Gregorio rimane il portiere dell’Atalanta tornato dal prestito col Napoli ma che non rientra nei piani di Gasperini».

