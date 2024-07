Calciomercato, la raffica de La Gazzetta

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: il punto sul Genoa e l’asse tra Empoli e Milano

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

ESPOSITO ALL’EMPOLI – «Accelerata dei toscani per l’attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter tornato in nerazzurro (con rinnovo) dal prestito con la Sampdoria. Pronto un prestito, a breve le visite mediche e la firma».

PAU LOPEZ AL COMO – «Si potrebbe sbloccare la trattativa con il Marsiglia per il portiere spagnolo ex Roma visto che il club francese ha stretto con il Las Palmas per l’estremo difensore Alvaro Valles».

RODRI SANCHEZ AL COMO – «La dirigenza lariana, con la squadra in ritiro a Marbella, si recherà nella vicina Siviglia per chiudere definitivamente con il Betis per il trequartista classe 2000, valutato circa 6 milioni di euro».

ROMAN AL GENOA – «Da possibile alternativa a grande favorito per il ruolo di nuovo numero uno del Genoa: Leo Roman, 24 anni, portiere di proprietà del Maiorca, è vicino al club rossoblù, ma va definito l’accordo fra i club».

KOTARSKI AL GENOA – «La pista-Roman non è l’unica su cui lavora il Genoa, che vuole chiudere per il portiere entro fine settimana. In corsa resta Dominik Kotarski, ma il Paok Salonicco ha chiesto il doppio (10 milioni) dell’offerta rossoblù».

GOLLINI AL MONZA – «Se non dovesse andare in porto l’affare Szczesny, la prima scelta per sostituire Di Gregorio rimane il portiere dell’Atalanta tornato dal prestito col Napoli ma che non rientra nei piani di Gasperini».

VASQUEZ ALL’EMPOLI – «Scelto il sostituto di Caprile. In chiusura per il 26enne portiere colombiano del Milan rientrato dai prestiti allo Sheffield e all’Ascoli. Arriverà in Toscana in prestito con diritto di riscatto».

BRAVO ALL’UDINESE – «L’Udinese cerca di stringere per assicurarsi l’attaccante spagnolo di gran talento, classe 2005, che è di proprietà del Bayer Leverkusen, ma che ha già fatto un “tirocinio” importante al Real Madrid».

KAMATE AL VERONA – «Esterno offensivo, classe 2004, rivelazione con la Primavera di Chivu. Valutato sui 4 milioni dall’Inter, potrebbe essere una contropartita tecnica da inserire nell’affare Cabal».