Calciomercato Monza, un EX SERIE A nel mirino: grandissima CONCORRENZA per il centrocampista

Il Monza di Alessandro Nesta si prepara al calciomercato. Spunta il nome di un ex Serie A tra gli obiettivi

Il calciomercato del Monza potrebbe iniziare con l’acquisto di una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Stiamo parlando di Jean-Victor Makengo, ex centrocampista dell’Udinese attualmente al Lorient.

Secondo il Corriere dello Sport, la società francese vorrebbe cederlo a titolo definitivo ma non è da escludere una soluzione in prestito. In ogni caso, il Monza di Alessandro Nesta non è l’unica interessata: anche Lecce, Empoli e Verona sono interessate.