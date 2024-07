Calciomercato Monza, Candreva VICINO ai lombardi? Il DETTAGLIO che può spingere per la FUMATA BIANCA

Calciomercato Monza, OCCHI PUNTATI su Candreva per rinforzare la fascia laterale. Il dettaglio che può spingere per la fumata bianca

Il calciomercato del Monza si sta imputando a trovare gente di esperienza e in grado di alzare il livello della squadra, e uno dei nomi nel mirino della dirigenza lombarda è sicuramente quello legato a Candreva.

Come riportato da ForzaMonza.it, l’affondo decisivo potrebbe arrivare anche grazie alla separazione a parametro zero dell’ex Inter dopo aver rescisso il contratto con la Salernitana vista la retrocessione in Serie B.