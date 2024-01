Calciomercato Napoli, l’interesse per Barak è un indizio per il futuro allenatore?

Calciomercato Napoli: Barak è l’obiettivo per rinforzare il centrocampo: le richieste della Fiorentina per lasciarlo partire

Mentre il Napoli vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana con Fiorentina, Inter e Lazio, il capo dello scouting Maurizio Micheli è rimasto in Italia, come riportato da La Gazzetta dello Sport, per accogliere Junior Traoré e lavorare per Antonin Barak. Mentre per l’ex Sassuolo trattativa ormai chiusa con il Bournemouth per il prestito con diritto di riscatto a 25 milioni, più complessa la trattativa di calciomercato per il centrocampista ceco, che alla Fiorentina non trova spazio.

Aurelio De Laurentiis ne sta parlando direttamente con l’amico e Rocco Commisso. L’offerta è di un prestito con diritto di riscatto, in un affare complessivo da 6 milioni, mentre i viola vorrebbero l’obbligo. Mentre prosegue la trattativa – e la partita di giovedì sarà sicuramente un’occasione per proseguire – , alcuni vedono il nome del calciatore ex Hellas Verona un possibile suggerimento sul nome del prossimo tecnico dei partenopei per la prossima, più precisamente Igor Tudor. Il tecnico croato ex di Juve e Olympique Marsiglia e già in passato accostato alla panchina del Napoli, infatti ha già allenato il calciatore, che in gialloblu aveva esaltato le qualità del giocatore.