Calciomercato Napoli, incontro con l’agente di Comuzzo: la situazione con la Fiorentina

Le ultime sul futuro di Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina, nel mirino del Napoli. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli starebbe continuando a lavorare per Pietro Comuzzo. Giovanni Manna ha infatti incontrato l’agente del difensore per trovare l’accordo economico.

Resta da definire quello con la Fiorentina, che ha già rifiutato 20 milioni di euro nelle settimane passate. In questa stagione il classe 2005 ha giocato 19 partite in Serie A e quattro in Conference League.