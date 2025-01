Calciomercato Napoli: all in su Comuzzo, pronta l’offerta alla Fiorentina, e in attacco spunta un nome a sorpresa

Calciomercato Napoli: la priorità di Manna è Comuzzo: accordo raggiunto con la Fiorentina per la cifra, ma non sulla formula. E in attacco…

Il Napoli molto attivo sul calciomercato ed è pronto a chiudere con la Fiorentina per Comuzzo: è lui, come riportato da la Gazzetta dello Sport, i partenopei pronti a mettere sul piatto un’offerta da 30 milioni per convincere i viola. La formula è quella prestito a 5 milioni, obbligo di riscatto a 20 e bonus a 5 milioni. I rapporti tra i due club sono ottimi e la Fiorentina è convinta della cifra, ma non della formula: con cinque milioni in più di parte sicura, l’affare si può sbloccare.

In attacco intanto si cerca un esterno per coprire il buco lasciato dalla cessione di Kvara: l’ultimo nome riportato dalla rosea è quello di Noah Lang. Il calciatore preme con il PSV per il trasferimento, ma al momento gli olandesi hanno rifiutato una prima offerta da 25 milioni. Possibile un rilancio, ma al momento la priorità di Manna è il difensore viola e il resto si deciderà dopo.