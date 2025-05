Calciomercato Napoli, non solo De Bruyne: gli azzurri pensano al grande colpo per l’attacco! I dettagli

Calciomercato Napoli, non solo occhi su De Bruyne: gli azzurri pensano al grandissimo colpo per il reparto avanzato! I dettagli

Il Napoli non si accontenta e punta in alto. In piena lotta per lo scudetto, la squadra di Antonio Conte vuole rafforzare ulteriormente la rosa per la prossima stagione, con l’obiettivo di consolidare la propria competitività. Il campionato è alle battute finali e regala emozioni forti: domani sera, gli azzurri affronteranno il Genoa al Maradona, con tre punti di vantaggio sull’Inter e sole tre giornate rimanenti. Un finale incandescente che potrebbe determinare il futuro delle due squadre.

Oltre a De Bruyne, il Napoli sta monitorando altri profili per il reparto offensivo. Stando a quanto riportato da Il Mattino, tra i nomi graditi al club spicca Rasmus Hojlund, ex Atalanta e attualmente in forza al Manchester United, un attaccante che potrebbe diventare un’importante pedina per la prossima stagione.