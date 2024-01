Calciomercato Napoli, De Laurentiis è al lavoro per regalare rinforzi a Walter Mazzarri: da Traoré a Brassier, la strategia

Aurelio De Laurentiis vuole rivoluzionare il suo Napoli in questa sessione di calciomercato e ha messo nel mirino diversi calciatori. In questo senso è ai dettagli l’arrivo di Traoré dal Bournemouth. Il giocatore potrebbe tornare in Italia, per vestire la maglia azzurra, nei prossimi giorni per effettuare visite mediche e poi mettere la firma sul contratto.

In attacco piace Cyril Ngonge del Verona che, vista la sua importanza in ottica salvezza, non vuole lasciarlo partire a cuor leggero. Setti lo valuta almeno 12 milioni di euro, ma gli azzurri vogliono provare a convincere gli scaligeri a cederlo, attenzione alla concorrenza della Fiorentina. Il Corriere dello Sport fa il punto anche sulla difesa: offerta recapitata al Rennes per Theate. L’ex Bologna è uno degli obiettivi del Napoli assieme a Perez dell’Udinese e Brassier, su cui ci sarebbe anche il Milan.

Tornando al centrocampo gli azzurri stanno osservando da vicino Koné e hanno chiesto alla Fiorentina Antonin Barak, anche se il prestito con obbligo in caso di Champions League non scalda i viola. Insomma tanti nomi sul tavolo del presidente senza contare le voci e le possibilità di arrivare a Lazar Samardzic e anticipare il suo arrivo vista l’uscita, quasi certa, di Zielinski verso l’Inter in estate.