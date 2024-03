Calciomercato Napoli, Dendoncker sarà riscattato? Le ultime

Calciomercato Napoli, la dirigenza ha preso una decisione sul riscatto di Dendoncker: la clausola è di nove milioni

Il Napoli sta lavorando al prossimo calciomercato e tra i primi punti da affrontare è quello dei calciatori in prestito e il loro riscatto. Tra questi c’è anche Leander Dendoncker, centrocampista difensivo dell’Aston Villa.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli avrebbe deciso di non riscattare il giocatore – il cui prezzo era fissato a 9 milioni – , che in estate tornerà in Inghilterra.