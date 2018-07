Cavani-Napoli, Tuchel dice no: «Resta al PSG»

Negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile ritorno al Napoli di Edinson Cavani, ma il tecnico del Psg Thomas Tuchel ha spento gli entusiasmi partenopei…

Protagonista al Mondiale con l’Uruguay, Edinson Cavani negli ultimi giorni è stato accostato a più riprese ad un ritorno al Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un top player per l’attacco e i rapporti non idilliaci con Neymar al Paris Saint Germain potrebbero portarlo all’addio. A mettere una pietra tombale, per il momento, al trasferimento del Matador da Parigi ci ha pensato Thomas Tuchel…

Intervenuto in conferenza stampa al termine del test amichevole con l’Atletico Madrid valido per l’International Champions Cup, l’allenatore del Psg ha evidenziato: «Io penso che resterà a Parigi: lo penso davvero. E’ partito per le vacanze dopo la Coppa del Mondo ed ho già parlato con lui: vi posso dire che Edinson non ha alcun interesse a lasciare il club».