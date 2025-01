Calciomercato Napoli, si allontana Garnacho: costa quanto Kvara! Nuovo nuovo obiettivo degli Azzurri

Chi al posto di Kvara al Napoli? Garnacho piace a Conte, ma la valutazione è troppo alta, quasi quanto il georgiano: spunta un nuovo profilo

Chi sarà il sostituto di Kvara al Napoli? Come riportato da TMW l’idea di Garnacho, in uscita dal Manchester United, non convince: il calciatore ha il gradimento di Conte, ma il prezzo fatto dai Red Devils è di 60 milioni, quasi quanto riceveranno i partenopei dal PSG per il georgiano, un prezzo considerato troppo alto.

Per questo motivo adesso prende piede l’idea Adeyemi: il tedesco del Borussia Dortmund ha una valutazione molto più bassa, 40 milioni: una cifra che convince di più il ds Manna.