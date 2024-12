Calciomercato Napoli, ancora problemi per il rinnovo di Meret: tre nodi da sciogliere per l’intesa finale, la situazione

Le ultime sul futuro di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto con il Napoli al termine della stagione. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul futuro di Alex Meret al Napoli, con l’interesse dell’Inter per il colpo a parametro zero.

RINNOVO MERET – «Sono ancora tre i nodi da sciogliere per giungere alla fumata bianca tra il club partenopeo e il portiere. Difficilmente Manna e Pastorello troveranno l’accordo in questi giorni per il prolungamento. Per il sì di Meret al Napoli manca l’accordo totale su: ingaggio, scadenza e diritti d’immagine. Insomma, il giorno dopo l’impresa con il Genoa, Meret lascia ancora in ansia il Napoli: perché il rischia di andare a scadenza a giugno, e di essere così un boccone assai ghiotto da prendere a parametro zero per tante società»