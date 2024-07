Calciomercato Napoli, nome A SORPRESA per il centrocampo: l’ex Juventus è un obiettivo

Il calciomercato Napoli si muove anche a centrocampo. Il nuovo obiettivo è una vecchia conoscenza del calcio italiano

Il calciomercato Napoli è iniziato col botto: Rafa Marin, Buongiorno e Spinazzola sono solo i primi acquisti della nuova squadra di Antonio Conte. La lista è ancora lunga dato che vanno rinforzati ancora centrocampo e attacco.

Per la zona nevralgica del campo, secondo Bild, l’ex Juventus Emre Can è il nuovo nome per il centrocampo azzurro. Stando al quotidiano tedesco, la società partenopea si è mossa per trovare l’accordo.