Calciomercato Napoli, un NUOVO ESTERNO per Conte: la RICHIESTA è chiara, ora tocca ai partenopei

Il calciomercato del Napoli è alla ricerca di un esterno per Antonio Conte. Ecco l’ultimo nome per i campani

Nuovo esterno per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico dei partenopei avrebbe chiesto alla società un’altra pedina per la sua squadra, alla ricerca degli uomini giusti per tornare ai fasti del 2022/2023.

Secondo La Gazzetta dello Sport, dato che la pista Vanderson si può reputare chiusa dopo la richiesta di 30 milioni, i partenopei starebbero cercando l’accordo per Dedic del Salisburgo, valutato 20 milioni.