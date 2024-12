Calciomercato Napoli, forte pressing per Hasa. Spunta fuori una bozza di trattativa con il Lecce

Calciomercato Napoli, Conte va in pressing per Hasa, che può lasciare subito Lecce! Tutti i dettagli del possibile affare tra i due club

Possibile svolta a sorpresa per il futuro di Hasa, ex giocatore della Juventus oggi in forza al Lecce. Stando a quanto riportato da Sky Sport sulle tracce del classe 2004 è spuntato fuori l’interesse del calciomercato Napoli.

Una trattativa che potrebbe presto decollare grazie anche all’inserimento di alcune contropartite gradite al club pugliese: tra queste il difensore Rafa Marin oppure l’esterno di difesa Zerbin. Un affare da seguire con molta attenzione.