Calciomercato Napoli, Raspadori potrebbe lasciare gli azzurri per quella squadra? Ecco le novità

Calciomercato Napoli, Raspadori può veramente lasciare gli azzurri: quella big però sta provando ad alzare il prezzo dell’affare. I dettagli

Non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi addio per Giacomo Raspadori, attaccante di proprietà del Napoli il cui gol al Venezia nell’ultima partita del 2024 ha di fatto cambiato il futuro dello stesso giocatore.

Per il mercato Juventus c’è un’ultimissima chance per arrivare al giocatore in questa sessione invernale: Giuntoli potrebbe infatti giocarsi la carta Danilo, liberando gratis il difensore in cambio del prestito dell’ex Sassuolo.