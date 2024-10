Calciomercato Napoli, due nomi per rinforzare la rosa: la strategia di Manna

Calciomercato Napoli, due nomi nella lista del ds Manna per rinforzare la squadra di Conte nella finestra di gennaio

Il Napoli si gode il primo posto in classifica, ma rimane vigile sul calciomercato: Come riportato da Niccolò Ceccaroni su TMW, Manna ha in mente due obiettivi per rinforzare la rosa a gennaio.

Il primo nome è quello di Ebimbe, esterno dell’Eintracht in grado di giocare su entrambe le corsie, mentre l’altro nome è quello di Tchatchoua del Verona, autore di un ottimo avvio di stagione