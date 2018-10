Zielinski, Napoli al lavoro per il rinnovo: nodo clausola

Rinnovo Zielinski, Napoli al lavoro per blindare il centrocampista polacco: in programma un nuovo summit con gli agenti, le ultime

Rinnovo Zielinski, Napoli pronto al blitz per raggiungere la fumata bianca. Elemento centrale del progetto di Carlo Ancelotti, il centrocampista polacco è finito nel mirino di numerosi top club europei nel corso degli ultimi mesi e per questo motivo la dirigenza partenopea è al lavoro per blindarlo.

Secondo quanto riporta Radio Marte, c’è già stato un incontro tra la dirigenza azzurra e l’entourage dell’ex Udinese, ma non è stata raggiunta l’intesa: nodo clausola rescissoria, con il Napoli che spinge sui 120 milioni e gli agenti che la vorrebbero fissare ad 80. Attesi aggiornamenti…