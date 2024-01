Calciomercato Napoli: difficoltà per Samardzic, c’è un piano B

Calciomercato Napoli, procede a rilento la trattativa per Samardzic e i Campioni d’Italia si preparano allora con un piano B

La trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic procede a rilento dopo il ritorno di fiamma della Juve, vicina al serbo già in estate, e come riportato da Sky Sport, i partenopei hanno deciso di accellerare per l’alternativa al centrocampista dell’Udinese.

Il nome è quello di Hamed Junior Traoré del Bournemouth ed ex Sassuolo. Il calciatore, approdato in Premier League nella scorsa sessione di calciomercato, non è riuscito ad incidere e ha appena tre presenze con i rossoneri. Il calciatore conosce il campionato italiano e potrebbe arrivare in prestito. La trattativa procede filata e l’ok potrebbe arrivare tra poche ore.