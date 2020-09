Calciomercato Napoli: Szoboszlai vicino, in arrivo il gioiello ungherese

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe molto vicino l’approdo di Dominik Szoboszlai al Napoli: le ultime

Secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe vicino l’arrivo di Dominik Szoboszlai al Napoli. Il gioiellino ungherese è seguito da mesi, gli emissari di Giuntoli gli hanno preparato relazioni convincenti, che lo stesso dirigente ha posto all’attenzione di Aurelio De Laurentiis, convincendolo sulla bontà dell’investimento.

Il Salisburgo lo valuta 40 milioni di euro, ma si può chiudere a 25. Secondo la Rosea, Napoli è una destinazione a lui gradita e dall’Austria fanno sapere che il ragazzo non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e che sta pressando per essere ceduto