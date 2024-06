Calciomercato Napoli, pronti TRE NOMI per la nuova difesa: gli OBIETTIVI fissati da Manna per ANTONIO CONTE

Calciomercato Napoli, pronti TRE NOMI per la nuova difesa: gli OBIETTIVI fissati per il nuovo ciclo ANTONIO CONTE

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi in difesa. Nella disastrosa passata stagione appena conclusa, probabilmente, la retroguardia arretrata ha rappresentato il principale problema della squadra.

Come riportato dal Mattino, oltre a Marin, Giovanni Manna ha tre principali nomi in lista da regalare ad Antonio Conte. Si trattano di Alessandro Buongiorno (Torino), Leonardo Spinazzola (a parametro zero) e Bradley Locko del Brest.