Calciomercato Parma, addio Bonny a gennaio? Una big italiana pronta ad acquistare l’attaccante

Calciomercato Parma, una big italiana fortemente su Ange-Yohan Bonny: attaccante francese e grande protagonista in Emilia

Uno dei giocatori fortemente nel mirino del calciomercato Parma è sicuramente Ange-Yohan Bonny: attaccante francese che si sta comportando bene in questa stagione, con l’obiettivo di conquistare la salvezza in Emilia dopo il ritorno in Serie A.

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss, sottolinea che il giocatore crociato passerà alla corte del Napoli a gennaio per poi essere lasciato in prestito fino a giugno in quel di Parma. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.