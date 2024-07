Calciomercato Parma, per l’attacco si pensa a Laurienté. Il PREZZO imposto dal Sassuolo

Calciomercato Parma, per l’attacco si punta su Laurienté del Sassuolo. Possibile trattativa in corso tra le due dirigenze emiliane

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciomercato del Parma prevede anche un vero e proprio ridimensionamento dell’attacco: nel mirino infatti un giocatore che sta alla corte di un’altra squadra emiliana, il Sassuolo.

Ovviamente si sta parlando di Laurienté, che per i neroverdi è valutato ben 10 milioni di euro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione in termini di trattativa.