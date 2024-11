Calciomercato Parma, Man rivela quale sarà il suo futuro. Ecco cosa ha risposto a quella domanda

Calciomercato Parma, Man accende le indiscrezioni sul suo futuro fanno aprire uno scenario importante per il futuro

Dennis Man, autore finora di 3 gol e 4 assist in 12 presenze in Serie A con la maglia del Parma. Il talento classe 1998 è stato premiato come miglior giocatore del mese in Romania. A margine della cerimonia di premiazione, ha risposto ad alcune domande poste dai giornalisti ed una di esse riguardava il suo futuro: considerando il suo interesse sul mercato da parte di Inter e Milan.

UN MIO FUTURO ALL’INTER O AL MILAN? – «Non posso rispondere a questa domanda (ride, ndr). Vedremo».