Calciomercato Parma, affare in salita per quel fuoriclasse argentino. Cosa sta succedendo ai crociati a gennaio?

Calciomercato Parma, affare in salita per il giocatore del Velez Christian Ordonez. Le motivazioni su questa momentanea frenata

Brutte notizie per il calciomercato Parma, soprattutto per quanto riguarda Ordonez del Velez: obiettivo che ha subito una brusca frenata. Ecco il racconto di ForzaParma.it.

LA SITUAZIONE – La trattativa tra il Parma e il Velez per Christian Ordonez avrebbe subito un rallentamento. A complicare la questione tra i due club è la formula del pagamento della cifra richiesta per il trasferimento del centrocampista classe 2004, che si aggirerebbe tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Il club crociato infatti vorrebbe pagare il giocatore in due rate annuali, mentre gli argentini vorrebbero il pagamento in un importo unico.