Calciomercato Parma, retromarcia Milan su Suzuki: prezzo troppo alto, gli emiliani puntano alla Premier!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Parma, con l’interesse del Milan per Zion Suzuki per sostituire Maignan. I dettagli

Il calciomercato estivo del Milan è ancora alle battute iniziali, ma le prime indiscrezioni delineano già un quadro complesso e ricco di incognite. Uno dei nomi più chiacchierati per rinforzare la porta rossonera è quello di Zion Suzuki, giovane e promettente portiere del Parma. Il talento giapponese ha impressionato nella stagione appena conclusa, grazie a un mix di fisicità, esplosività e freddezza tra i pali che lo rendono un profilo moderno e appetibile.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, però, la trattativa tra Milan e Parma non è ancora entrata nel vivo. Il principale ostacolo riguarda la valutazione economica del giocatore: il club emiliano chiede almeno 30 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva da via Aldo Rossi. Il Parma, infatti, non ha fretta di cedere il suo numero uno e punta a valorizzarlo ulteriormente per un’eventuale cessione futura, magari verso club della Premier League, notoriamente generosi quando si tratta di portieri fisicamente dominanti. Il Milan, dal canto suo, osserva con interesse ma anche con cautela. La strategia rossonera sembra orientata a un investimento di prospettiva, con Suzuki visto come un potenziale titolare del futuro. Tuttavia, senza un ridimensionamento delle pretese da parte del Parma, la trattativa rischia di rimanere ferma ai blocchi di partenza. Nel frattempo, la concorrenza internazionale potrebbe aumentare, complicando ulteriormente i piani del Diavolo.