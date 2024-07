Calciomercato Parma, Sanabria OSSERVATO dai crociati. Sul centravanti ci sono anche DUE RIVALI

Calciomercato Parma, si punta forte su Sanabria come centravanti dei crociati. DUE RIVALI SALVEZZA sul giocatore

Uno dei ruoli che il Parma vuole assolutamente potenziare è sicuramente l’attacco: in particolar modo il centravanti. In cima alla lista c’è il centravanti del Torino Sanabria: autore di una buona stagione in granata.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ragazzo non è seguito soltanto dai crociati (che ad oggi sono in pole position), ma anche da Cagliari e Monza. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.