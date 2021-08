Psg su Messi, Neymar pronto a lasciargli la numero 10

Dopo l’addio al Barcellona, Lionel Messi è in cerca di un nuovo club. L’ex compagno preme per averlo con lui al Psg

L’indiscrezione fornita da RMC Sport è di quelle clamorose. Dopo l’addio al Barcellona, Lionel Messi è in cerca di una nuova squadra e il padre Jorge, suo procuratore, avrebbe avviato i contatti per il passaggio al Psg, che sta costruendo una squadra per puntare alla tanto agognata Champions League.

Neymar, pur di giocare di nuovo con l’asso argentino, sarebbe disposto addirittura a lasciargli la sua numero 10. Dal canto suo, la Pulce avrebbe preso tempo, ma intanto le trattative vanno avanti.