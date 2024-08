Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: il walzer delle ali

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: il walzer delle ali, da Maldini a Cancellieri, i movimenti

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

MALDINI MONZA – «Ora è proprio ufficiale: il figlio d’arte dai piedi ottimi è un calciatore del Monza. Che lo ha già avuto da gennaio di ritorno da Empoli. Il Milan, però ci crede e proprio per questo motivo ha ottenuto un 50% sulla futura rivendita».

SHOMURODOV VERONA – «E’ un’estate movimentata quella dell’attaccante uzbeko rientrato alla Roma dopo la buona annata a Cagliari. Dopo l’Olimpiade con la sua Nazionale, si profila un nuovo prestito in Veneto. Sogliano sta parlando con il club giallorosso».

CANCELLIERI AL PARMA – «Il Parma, sconfitto ieri in amichevole in Austria, ha bisogno di rinforzi e l’esterno d’attacco della Lazio piace moltissimo. Ma bisogna accelerare perché oltre a quella del Genoa, si è fatta insistente la concorrenza del Rennes».

CANTALAPIEDRA AL COMO – «Il Como ha sostanzialmente allestito la squadra per la prossima serie A, ma il tecnico Fabregas non si accontenta mai e ha in mente qualche altra operazione. Come quella dell’esterno d’attacco classe ‘96 in forza al Panathinaikos».

MARCHIZZA AL VENEZIA – «Una garanzia in difesa che a Frosinone era partito benissimo, fino al brutto infortunio. Ma per Esuebio Di Francesco, che ha bisogno di rinforzi adeguati dietro, può essere un’ottima soluzione e Riccardo ritroverebbe la A».