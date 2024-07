Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: doppio colpo EMPOLI, rinforzi turchi per il VERONA

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: una punta turca per il Verona, Empoli, due colpi in arrivo

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

ESPOSITO ALL’EMPOLI – «Si chiude la lunghissima trattativa che ha visto per protagonista l’attaccante dell’Inter che ha giocato l’ultima stagione in serie B alla Sampdoria. Ora Roberto D’aversa lo avrà all’Empoli in ritiro in Alto Adige».

GAETANO AL PARMA – «Tra le tante aspiranti del centrocampista offensivo del Napoli che ha giocato gli ultimi sei mesi con la maglia del Cagliari si è inserito il club emiliano che vorrebbe mettere la sua qualità al servizio di Fabio Pecchia».

AKGUN AL VERONA – «Attaccante di scuola Galatasaray che ha già fatto, però varie esperienze in altri campionati e in altri club turchi: il Leicester e l’Adana Demirspor. Ora si inserisce Sogliano che fiuta un nuovo colpo per l’Hellas».

VITI ALL’EMPOLI – «Siamo ai dettagli nella trattativa col Nizza. L’Empoli ha da giorni individuato in Viti il sostituto del difensore centrale Luperto ceduto al Cagliari. Mancano soltanto alcuni dettagli per mandarlo in ritiro con la squadra toscana».

VARANE AL COMO – «Ora sembra davvero fatta. L’esperto difensore svincolato dopo l’esperienza al Manchester United, sembra proprio aver detto sì al Como che sta allestendo una squadra importante per la prossima avventura in A».