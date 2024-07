Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: Nzola tra Cagliari e Lecce, Colombo verso l’Empoli

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: le squadre di Serie A alla ricerca di punte, ecco chi si muove

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

NZOLA AL CAGLIARI – «Si pensa a Nzola per rinforzare l’attacco di Nicola. Contatti preliminari con il calciatore, ma per arrivare alla punta angolana servirà l’uscita di Lapadula verso la Serie B. Oltre a battere una folta concorrenza, Lecce in primis».

COLOMBO ALL’EMPOLI – «Sarebbe stato atteso in ritiro a Bressanone in questi giorni ma pare che il Milan lo voglia portare in Usa per le varie amichevoli su richiesta di Fonseca. L’Empoli non ha fretta a patto che l’attaccante poi arrivi in prestito».

MUHAREMOVIC AL GENOA – «La priorità resta il nuovo numero uno, ma il Genoa valuta anche altri nomi. E, per la difesa, ha messo gli occhi su Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003 della Juve Next Gen. Il giocatore piace molto ai rossoblù».

CANCELLIERI AL PARMA – «Di proprietà della Lazio, a cui è tornato dopo il prestito all’Empoli. L’attaccante di 22 anni è nel mirino degli emiliani, oltre che del Cagliari. Sarebbero stati fatti dei sondaggi, si attende la decisione se affondare il colpo».

TIKVIC AL WATFORD – «L’asse con il Watford (sempre della famiglia Pozzo) continua: l’Udinese ha dato in prestito (fino al 30 giugno del prossimo anno) alla società inglese il difensore croato Antonio Tikvic, che è già in Inghilterra».