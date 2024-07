Calciomercato, la raffica de La Gazzetta: si muovono le ali, Cancellieri verso PARMA, Brekalo al GENOA

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: movimento degli esterni offensivi, ecco chi può cambiare squadra

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

SHERRI AL CAGLIARI – «È fatta per il secondo portiere rossoblù. Alen Sherri, albanese di Scutari, è il nuovo secondo portiere del Cagliari. Ha appena vinto il titolo nel suo paese con l’Egnatia e ora cercherà di guadagnarsi spazi nel nostro paese».

CANCELLIERI AL PARMA – «Sull’attaccante esterno, tornato da Empoli per fine prestito alla Lazio, ci sono parecchie squadre, anche Genoa e Cagliari, ma il Parma sembra deciso ad aggiudicarselo. Bisogna, però, trovare la formula giusta».

BREKALO AL GENOA – «L’ala croata è destinata a tornare in Italia in serie A. Ed è inserito in parecchie trattative, anche in quella tra Fiorentina e Monza per Colpani. Ma il Genoa si è inserito e potrebbe anche riuscire a spuntarla. Cercasi miglior offerente».

KASTANOS AL VERONA – «Trattativa che va verso la definizione con la Salernitana per il trequartista cipriota. Il club campano incasserà circa un milione di euro per il cartellino del giocatore, più una contropartita tecnica (Kallon o Psaszelik)».

COLOMBO ALL’EMPOLI – «L’attaccante rossonero è sempre più vicino al nuovo trasferimento, stavolta in Toscana, Le parti stanno lavorando anche in questo caso ad un prestito con diritto di riscatto. Ma il Milan vorrebbe il controriscatto»