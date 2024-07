Calciomercato la raffica di Gazzetta: i movimenti tra Juve-Venezia

Calciomercato: le “trattative più calde” per La Gazzetta dello Sport: tanti movimenti sull’asse tra Venezia e Juve

Proseguono le “trattative più calde” de La Gazzetta dello Sport, in questi primi giorni di calciomercato estivo. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea.

OKEREKE AL VERONA – «Nella continua ricerca di giocatori offensivi e soprattutto veloci, il ds Sogliano e il Verona non mollano la presa su Okereke che ormai la Cremonese non considera più come elemento per il prossimo campionato di serie B».

BARBIERI AL VENEZIA – «E’ a un passo dalla chiusura la trattativa per Sagrado dal Leuven, ma il Venezia non si accontenta e vuole chiudere per un altro esterno. Dopo il buon torneo a Pisa, Barbieri della Juve è pronto per il grande salto in A».

CANCELLIERI AL PARMA – «Ci sono parecchie squadre di fascia media e medio alta sull’esterno della Lazio che ha giocato un ottimo campionato a Empoli. Le richieste di Lotito non sono da saldo, ma il club emiliano sembra quello più disposto a compiere lo sforzo».

COLOMBO ALL’EMPOLI – «La doppietta dell’altra notte in tournee col Milan contro il Manchester City ha fatto aumentare la stima e la considerazione per Lorenzo che sta rientrando in Italia per trasferirsi subito in Toscana dove avrà ampi spazi».

MIRETTI AL VENEZIA – «La partenza certa di Tessmann impone la ricerca di un altro centrocampista centrale e il Venezia di Eusebio di Francesco potrebbe trattare con la Juve per Miretti, ma anche per Nicolussi Caviglia».