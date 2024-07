Calciomercato Roma, fatta per Dahll: le cifre per il nuovo terzino

Le ultime sulla trattativa della Roma per arrivare a Samuel Dahl, terzino sinistro svedese. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Roma ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Samuel Dahl. Il terzino sinistro svedese arriverà dal Djurgarden per 4 milioni di euro più bonus.

Il classe 2003 sarà in Italia già in settimana per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. Per la squadra di De Rossi si tratta del secondo colpo di mercato dopo La Fée.