Calciomercato Roma, DARBOE è sempre più vicino alla cessione: sprint di QUESTE DUE SQUADRE , tutti i dettagli

Il calciomercato della Roma è in continua evoluzione. Dopo i numerosi colpi in entrata adesso Ghisolfi si sta concentrando principalmente a sfoltire la rosa. In quest’ottica, Darboe, sarà con ogni probabilità uno dei partenti.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, sulle sue tracce, ci sono il Frosinone e la Salernitana. Ora c’è solo da capire quale squadra soddisferà maggiormente le richieste del club giallorosso.