Calciomercato Roma: Malinovskyi prima alternativa a Barrios

La Roma è vicina a Barrios del Boca Juniors. Malinovskyi, centrocampista del Genk, è la principale alternativa di Monchi

La Roma è attualmente alla ricerca di un centrocampista. Il nome più vicino ai giallorossi al momento è Wilmar Barrios. 25enne del Boca Juniors potrebbe arrivare nella capitale in prestito per sei mesi con obbligo di riscatto fissato a 21 milioni di euro.

In caso di mancata chiusura dell’operazione con il club argentino, Monchi ha già individuato l’alternativa a Barrios in Ruslan Malinovskyi, centrocampista di 25 anni del Genk. Il club belga valuta il cartellino del giocatore circa 10 milioni di euro. Già autore di 11 gol e 10 assist in questa stagione, Malinovskyi, pur essendo l’alternativa a Barrios, rappresenterebbe un rinforzo di prim’ordine per il centrocampo di Di Francesco.