Calciomercato Roma, dalla TURCHIA sono sicuri: MOURINHO ha richiesto il SUO GRANDE PUPILLO giallorosso

José Mourinho, nuovo tecnico del Fenerbahce, pochi giorni fa ha dichiarato di non voler acquistare nessun giocatore dalla Roma.

Come riportato dal portale turco Fanatik.com.tr, però, lo Special One riabbraccerebbe volentieri Edoardo Bove. Il centrocampista classe 2002, sotto la sua guida, è letteralmente esploso e, con De Rossi, sta trovando meno spazio. Il club della Capitale, comunque, per far partire il giocatore, richiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Sull’azzurro ci sono anche le tracce di Everton e Bournemouth.