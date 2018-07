La carta Roma per far dimenticare Malcom: Neres dell’Ajax

Roma: saltato Malcom, si valuta il nome di Neres dell’Ajax

Saltato Malcom (di fatto soffiato all’ultimo minuto dal Barcellona), la Roma si interroga sulla possibilità di arrivare ad un nuovo giocatore di fascia in grado di poter rinforzare l’attacco. L’ultimo nome sul piatto sarebbe quello del brasiliano David Neres, giocatore classe 1997, mancino abituato a giocare su entrambe le fasce (prevalentemente quella destra) attualmente in forza all’Ajax. Secondo le indiscrezioni Neres sarebbe uno dei tanti giovani nel mirino del direttore sportivo giallorosso Monchi, che già in passato ha ampiamente dimostrato di essere particolarmente sensibile al talento dei giocatori di scuola Ajax: già prelevato qualche settimana fa Justin Kluivert, resta sempre nel mirino il centrocampista marocchino Hakim Ziyech, ormai antico obiettivo romanista.

La valutazione di Neres al momento non indurrebbe troppo all’ottimismo la Roma: 40 milioni di euro, secondo i media olandesi, sarebbe la base d’asta minima sulla quale l’Ajax intenderebbe trattare. Del resto anche le alternative giallorosse al brasiliano non sarebbero più economiche, a partire da Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia, passando per Leon Bailey del Bayer Leverkusen (entrambi valutati una quarantina di milioni di euro o giù di lì). Restano sempre in ballo poi le ipotesi Domenico Berardi dal Sassuolo o Suso dal Milan: per entrambi però ad oggi non ci sarebbero novità concrete.