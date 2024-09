Calciomercato Roma, SALTA l'obiettivo in DIFESA

Il calciomercato Roma vede sfumare sul più bello un possibile colpo in difesa tanto inseguito quest’estate

Il calciomercato Roma non avrà Loic Badé nella lista degli acquisti. Il difensore francese, inseguito per diverso tempo dai dirigenti giallorossi, rimarrà nella sua squadra attuale ovvero il Siviglia ancora per molto tempo.

Secondo Fabrizio Romano, il calciatore ha rimenato fino a giugno 2029 con la squadra biancorossa rifiutando così le offerte di Roma e Stoccarda. Nel suo contratto ci sarà un clausola da 50 milioni.