Calciomercato Roma, Smalling BLOCCA l’arrivo di Hummels: la SITUAZIONE e i possibili SVILUPPI

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma in difesa, con la trattativa bloccata per Mats Hummels. I dettagli

Secondo quanto riportato da Il Tempo, sarebbe ancora tutto fermo per il possibile arrivo di Mats Hummels alla Roma a parametro zero. Prima di affondare per il difensore tedesco, i giallorossi hanno infatti bisogno di definire il futuro di Chris Smalling.

L’inglese non ha offerte e la situazione è sempre più complicata anche per via di nuova proposte che stanno arrivando ad Hummels. L’ex Borussia Dortmund si sta guardando intorno e non aspetterà all’infinito.