Calciomercato Roma: il sogno è Van De Beek, l’alternativa arriva dalla Fiorentina

Calciomercato Roma: i giallorossi sono attivi sul mercato e vogliono regalare a Fonseca un grande colpo per il centrocampo

La Roma sogna Donny Van De Beek. Il neo tecnico giallorosso Fonseca ha indicato lui come regista/fantasista della sua nuova squadra. Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’olandese sarebbe il giocatore perfetto per il tecnico: estro, fantasia, abilità nel palleggio e passaggio. Gli scogli da superare? Il costo. L’Ajax chiede 50 milioni e la Roma non può spenderli.

Per questo si valutano anche le alternative, tra le quali spicca Jordan Veretout. La Fiorentina chiede tra i 22 e i 24 milioni e accetta pagamenti dilazionati. Il futuro potrebbe essere Veretout, il sogno è Van De Beek.