Calciomercato Roma, i giallorossi vogliono a tutti i costi Zappa del Cagliari. Ecco la situazione sulla trattativa

Calciomercato Roma, i giallorossi tengono in considerazione Zappa, terzino di proprietà del Cagliari: il d.s. Florent Ghisolfi monitora il classe 99′

Il nome di Gabriele Zappa continua a circolare come quello di uno dei terzini più apprezzati del campionasto italiano. Infatti il Calciomercato Roma sarebbe interessato al giocatore classe 99′ secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport. I giallorossi tramite il d.s. Florent Ghisoldi tengono in considerazione il terzino del Cagliari data la necessità di un giocatore che prenda possesso della fascia destra.

Claudio Ranieri apprezza le sue qualità di sprinter per cui un suo approdo nella capitale non è da escludere. Negli ultimi giorni è inoltre emerso l’interessamento del Bologna di Vincenzo Italiano per Zappa; insomma, è uno dei giocatori più chiacchierati dell’ultimo periodo!