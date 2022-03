Calciomercato Sampdoria, attaccante cercasi: occhi in casa Krasnodar

Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati sono alla ricerca di un attaccante e lo avrebbero individuato tra le fila del Krasnodar

La Sampdoria, fino al sette aprile, ha ancora la possibilità di fare mercato. Tra le ultime idee della società blucerchiata, oltre a Khaled Narey, centrocampista classe ’94 di proprietà del Fortuna Dusseldorf, c’è anche un’attaccante del Krasnodar.

Come riportato da Il Secolo XIX, il direttore sportivo Daniele Faggiano avrebbe messo nel mirino Erik Bothein, danese classe 2000. Al momento nessun passo è stato fatto in via ufficiale. L’eventuale ingaggio dovrà essere compatibile a livello normativo. Per arrivare a Bothein sarà necessario liberare un posto nella lista dei 25 (data la stagione finita potrebbe essere “tagliato” Manolo Gabbiadini).

