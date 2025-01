Calciomercato Sampdoria, non solo Niang: vicini Barba e Valoti

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Sampdoria, con le trattative per gli arrivi di Barba e Valoti dalla Serie A. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, la Sampdoria sembra essere scatenata in questo calciomercato di gennaio. Dopo aver chiuso per l’arrivo di M’Baye Niang a parametro zero, i blucerchiati stanno infatti lavorando per Barba e Valoti.

Il difensore non è stato convocato dal Como per l’ultima partita di Serie A e sembra pronto a lasciare il club. A centrocampo invece è tutto fatto per il calciatore del Monza che dovrebbe raggiungere il capoluogo ligure presto.